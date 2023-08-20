زينيت بطرسبورغ يهزم سبارتاك موسكو في عقر داره

خرج نادي زينيت بطرسبورغ بفوز ثمين من ملعب مصيفه سبارتاك موسكو (3-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الأحد، وذلك في الجولة الخامسة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

تقدم فريق العاصمة الشمالية بهدف جاء بـ"نيران صديقة" سجله جيورجي دجيكيا مدافع فريق سبارتاك موسكو خطأ في مرماه، في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول.

وضاعف لاعب خط الوسط البرازيلي وينديل النتيجة للضيوف بحلول الدقيقة 73، وضاف زميله المهاجم الكولومبي ماتيو كاسييرا الهدف الثالث عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

بينما سجل المهاجم ألكسندر سوبوليف هدف فريق العاصمة موسكو الوحيد من ركلة جزاء، بحلول الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وحقق نادي زينيت بطرسبورغ بذلك انتصاره الثاني على التوالي والثالث في الموسم الحالي للدوري، مقابل تعادل وهزيمة، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، ويتقدم إلى المركز الثالث في جدول الترتيب.

في المقابل مني فريق سبارتاك موسكو بالهزيمة الثانية على التوالي، بعد ثلاثة انتصارات متتالية، ليتوقف رصيده عند 9 نقاط، ويتراجع إلى المرتبة السادسة على سلم الترتيب.

المصدر: RT