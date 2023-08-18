الدوري الروسي.. روبين قازان يفوز على ضيفه كريليا سوفيتوف

أنجز نادي روبين قازان مهمته أمام ضيفه كريليا سوفيتوف بفوزه عليه (2-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الجمعة، وذلك في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ووقع على ثنائية أصحاب الأرض كل من المدافعين، الروسي ألكسي غريتساينكو، والبيلاروسي ألكسندر مارتينوفيتش، في الدقيقتين (11، و41) على الترتيب.

بينما سجل لاعب خط الوسط الأرجنتيني بنجامين جاري هدف فريق كريليا سوفيتوف الوحيد، عند الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول للقاء.

وحقق نادي روبين قازان انتصاره الأول في الموسم الحالي للدوري، مقابل تعادلين وهزيمتين على الترتيب، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط، ويتقدم إلى المركز العاشر في جدول الترتيب، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل تعرض فريق كريليا سوفيتوف القادم من مدينة سماره، للهزيمة الأولى، مقابل فوزين وتعادلين، ليتوقف رصيده عند 8 نقاط، ويبقى في المرتبة الخامسة حتى الآن.

المصدر: RT