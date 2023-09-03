لوكوموتيف موسكو يعمق جراح ضيفه بالتيكا (فيديو)

فاز نادي لوكوموتيف موسكو على ضيفه بالتيكا القادم من مدينة كالينينغراد (3-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ووقع على ثلاثية فريق العاصمة موسكو كل من اللاعبين، أرتيوم دزيوبا، وأنطون ميرانتشوك، ودميتري بارينوف، في الدقائق (9، 17، 34) على الترتيب.

بينما سجل هدفي نادي بالتيكا كل من المهاجم البوسني غيديون غوزينا، ولاعب خط الوسط الروسي سيرغي برياخين في الدقيقتين (50، 65) على الترتيب.

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وحقق فريق لوكوموتيف موسكو انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 12 نقطة، وتقدم إلى المركز الخامس في جدول الترتيب، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

هذا بينما مني نادي بالتيكا بالهزيمة الرابعة على التوالي، ويتذيل سلم الترتيب برصيد ثلاث نقاط فقط.

المصدر: RT