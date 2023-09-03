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برشلونة يخرج من عنق الزجاجة (فيديو)

الرياضة

برشلونة يخرج من عنق الزجاجة (فيديو)
AP /Alvaro Barrientos
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انتزع فريق برشلونة فوزا ثمينا من مضيفه أوساسونا (2-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم الفريق الكتالوني بهدف سجله مدافعه الفرنسي جيوليس كوندي في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

ورد المهاجم الأرجنتيني إزكويل أفيلا بهدف التعادل لأصحاب الأرض بحلول الدقيقة 76.

ومن ثم اقتنص المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف الفوز "للبلوغرانا" سجله من ركلة جزاء في الدقيقة 85، وطرد على إثرها المدافع الإسباني أليخاندرو كاتينا.

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وحقق فريق برشلونة انتصاره الثالث على التوالي، بعد تعادله في مستهل مشوار الدفاع عن لقب بطل الدوري "لا ليغا" أمام مضيفه خيتافي من دون أهداف، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ويتقدم إلى المرتبة الثالثة في جدول الترتيب. 

في حين تعرض نادي أوساسونا للهزيمة الثانية في الموسم الجديد، مقابل فوزين أيضا، ليتوقف رصيده عند 6 نقاط، ويتراجع إلى المركز العاشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT 

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