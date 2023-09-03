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تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية

الرياضة

تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية
AFP /OSCAR DEL POZO
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قررت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا" تأجيل مباراة فريق أتلتيكو مدريد وضيفه إشبيلية، التي كان مقررا إقامتها مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

وجاء قرار تأجيل المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث أصدر مجلس مدينة مدريد مذكرة عامة أوصى فيها بتجنب السفر، نظرا لتوقعات هطول أمطار غزيرة ورفع حالة التأهب القصوى.

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وأوضح أتلتيكو مدريد في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني: "بعد إجراء محادثات مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم، والمجلس الأعلى للرياضة وكلا الناديين، اتخذت رابطة الليغا قرارا بتأجيل المباراة، لأجل غير مسمى".

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الثالث حتى الآن في جدول ترتيب الليغا، برصيد 7 نقاط.

بينما يقبع نادي إشبيلية في قاع جدول الترتيب من دون نقاط حتى الآن.

المصدر: وكالات 

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