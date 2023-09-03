وكيلة هالاند تتحدث بـ"الألغاز" حول إمكانية انتقاله لريال مدريد.. والسيتي يرد بعرض خيالي

أثارت البرازيلية رافاييلا بيمينتا، وكيلة أعمال النجم النرويجي إيرلينغ هالاند التكهنات حول إمكانية انتقاله إلى ريال مديد، بقولها إن النجوم الذين تمثلهم يكون مصيرهم بأيديهم.

وذكرت تقارير صحفية أن الشرط الجزائي في عقد هالاند يسمح له بمغادرة ناديه مانشستر سيتي مقابل 150 مليون جنيه إسترليني في الصيف المقبل 2024.

وصرحت رافاييلا بيمنتا، لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، حول هذا الأمر، قائلة: "لطالما كان لغز هذه القصة جميلا، لأنه لا أحد يعرف أين هو.. مثل صندوق الكنز".

وأضافت: "الباب المفتوح يمكن أن يعني الكثير من الأشياء.. يمكن للاعبينا أن يشعروا بأنهم يملكون مصيرهم في أيديهم".

وختمت رافاييلا بيمنتا: "في الوقت الحالي لا يزال هالاند لاعبا في مانشستر سيتي ويواصل القيام بالشيء الذي جعله أكثر المهاجمين رعبا على هذا الكوكب، وهو تسجيل هدف تلو الآخر".

ووفقا لموقع "غول" العالمي، فإن إدارة مانشستر سيتي تدرس تقديم عرض براتب أسبوعي يبلغ 600 ألف جنيه إسترليني على هالاند، من أجل حمايته من العروض السعودية ورغبة ريال مدريد، عن طريق ربطه بعقد جديد.

وكانت رافاييلا بيمينتا قد صرحت في شهر مارس الماضي، لصحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية قائلة: "هناك الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن هناك أيضا ريال مدريد، والريال لديه ما يشبه أرض الأحلام لجميع اللاعبين، لديه هذا السحر، ربما لم يفزوا بلقب الليغا، لكن ريال مدريد هو دوري أبطال أوروبا".

ويستمر عقد إيرلينغ هالاند مع فريق مانشستر سيتي حتى صيف عام 2027، حيث انضم إليه من بوروسيا دورتموند في صيف عام 2022.

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وقاد هالاند نادي مانشستر سيتي في موسمه الأول مع الفريق للفوز بثلاثية تاريخية من خلال الجمع بين بطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي "البريميرليغ" وكأس الاتحاد الإنجليزي، إضافة إلى كأس السوبر الأوروبي.

وعلى المستوى الفردي، حصد النجم النرويجي جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأفضل لاعب في مانشستر سيتي لهذا الموسم، وجائزة أفضل لاعب في العام المقدمة من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين، إضافة إلى جائزة أفضل لاعب في أوروبا المقدمة من "يويفا"، بعد موسمه الاستثنائي الأول مع مانشستر سيتي، والفوز بالثلاثية التاريخية.

وأحرز هالاند 52 هدفا في جميع البطولات، خلال 53 مباراة، وتوج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 هدفا في أول موسم له، ليحطم بذلك الرقم القياسي المسجل باسم الثنائي آندي كول وآلان شيرر حيث سجل كل منهما 34 هدفا في موسمي 1993-1994 و1994-1995، عندما كانت هناك 42 مباراة بدلا من 38.

المصدر: وسائل إعلام