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شاهد.. المقاتل السويسري فولكان أوزدمير يخنق الأوزبكي غوسكوف

الرياضة

شاهد.. المقاتل السويسري فولكان أوزدمير يخنق الأوزبكي غوسكوف
AFP /Volkan Oezdemir
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فاز المقاتل السويسري فولكان أوزدمير على متحديه الأوزبكي بوغدان غوسكوف في النزال الذي جمعهما مساء يوم السبت، ضمن دورة "UFC Fight Night 226" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وأجبر فولكان أوزدمير المقاتل الأوزبكي على الاستسلام بالاخضاح "بحركة الخنق من الخلف" في الجولة الأولى من النزال الذي جمعهما في العاصمة الفرنسية باريس. 

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وحقق فولكان أوزدمير (33 عاما) بذلك انتصاره التاسع عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 7 هزائم.

بينما تعرض بوغدان غوسكوف (30 عاما) للهزيمة الثانية في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 8 انتصارات.

المصدر: RT

  

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