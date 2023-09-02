 
مباشر

المقاتل الفرنسي غان يسقط المولدوفي سبيفاك بالفنية القاضية (فيديو)

الرياضة

المقاتل الفرنسي غان يسقط المولدوفي سبيفاك بالفنية القاضية (فيديو)
AFP /Patrick T. Fallon /
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vz4a

تغلب الفرنسي سيريل غان على متحديه المولدوفي سيرغي سبيفاك في النزال الذي جمعهما مساء يوم السبت، ضمن دورة "UFC Fight Night 226" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وتمكن سيريل غان من الفوز على سبيفاك بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثانية من النزال الرئيسي للبطولة التي جرت في العاصمة الفرنسية باريس.  

إقرأ المزيد
بعد تغيير اسمه تيمنا ببوتين.. ملاكم أمريكي يتقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية
بعد تغيير اسمه تيمنا ببوتين.. ملاكم أمريكي يتقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية
إقرأ المزيد
شاهد.. الـ
شاهد.. الـ"زومبي" الكوري يسقط بضربة قاضية ساحقة

وحقق سيريل غان (33 عاما) بذلك انتصاره الثاني عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمتين.

بينما تعرض سيرغي سبيفاك (28 عاما) للهزيمة الرابعة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 16 انتصارا.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا