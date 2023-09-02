المقاتل الفرنسي غان يسقط المولدوفي سبيفاك بالفنية القاضية (فيديو)

تغلب الفرنسي سيريل غان على متحديه المولدوفي سيرغي سبيفاك في النزال الذي جمعهما مساء يوم السبت، ضمن دورة "UFC Fight Night 226" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وتمكن سيريل غان من الفوز على سبيفاك بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثانية من النزال الرئيسي للبطولة التي جرت في العاصمة الفرنسية باريس.

Bon Gamin gets the TKO finish in the 2nd #UFCParis



(@JayMMA4) pic.twitter.com/ruuTFU80Q7 — The Octagon Obsessed (@octagonobsessed) September 2, 2023

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وحقق سيريل غان (33 عاما) بذلك انتصاره الثاني عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمتين.

بينما تعرض سيرغي سبيفاك (28 عاما) للهزيمة الرابعة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 16 انتصارا.

المصدر: RT