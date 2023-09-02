بعد تغيير اسمه تيمنا ببوتين.. ملاكم أمريكي يتقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية

أفاد الروسي فلاديمير خريونوف، المروج والمنظم لنزالات الملاكمة، أن الملاكم الأمريكي كيفن جونسون، البالغ من العمر 43 عاما، تقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، عن فلاديمير خريونوف، قوله: "تقدم كيفن جونسون بطلب للحصول على الجنسية الروسية. وأشار أيضا إلى أن اسمه الثاني سيكون فلاديميروفيتش. تيمنا باسم رئيس روسيا".

كيفن جونسون خاض 60 نزالا، خلال مسيرته الاحترافية، حقق فيها 36 انتصارا (20 منها بالضربة القاضية)، مقابل 22 هزيمة، وتعادلين.

في ديسمبر 2009، خسر الأمريكي أمام نظيره الأوكراني فيتالي كليتشكو، على حزام بطل العالم للوزن الثقيل وفقا لاتحاد المجلس العالمي للملاكمة (WBC)، خسر بالنقاط ليصبح الملاكم الثاني فقط الذي لم يخسر أمام الأوكراني بالضربة القاضية، بعد أن أمضى جونسون 12 جولة كاملة على الحلبة.

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وفي عام 2017، فاز جونسون بلقب بطل المنظمة الدولية للملاكمة، بفوزه على الإيطالي فرانشيسكو بيانيتا بالضربة الفنية القاضية، لكنه في العام التالي أخفق في الدفاع عن اللقب، حيث خسر بالضربة الفنية القاضية أمام الكرواتي بيتار ميلاش.

يذكر أن كيفن "فلاديميروفيتش" جونسون، خسر أمام منافسه الروسي مارك بتروفسكي، في النزال الذي جمعهما مساء يوم الجمعة 18 أغسطس 2023، في العاصمة موسكو.

ولفت الملاكم الأمريكي، المعروف بحبه لروسيا، الأنظار بظهوره أثناء عملية الوزن قبيل ذلك النزال، بقميص يحمل ألوان العلم الروسي وصورة رئيسها فلاديمير بوتين.

المصدر: "tass.ru"