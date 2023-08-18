بعد ظهوره بقميص علم روسيا وصورة بوتين.. الملاكم الأمريكي جونسون يخسر أمام بطل روسيا (فيديو)

خسر الملاكم الأمريكي كيفن "فلاديميروفيتش" جونسون، أمام منافسه الروسي مارك بتروفسكي، في النزال الذي جمعهما مساء يوم الجمعة، في العاصمة الروسية موسكو.

وتفوق الملاكم الروسي على متحديه الأمريكي بالنقاط، بنتيجة (57-57، 60-54، 60-54).

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واحتفظ مارك بتروفسكي (24 عاما) بلقب بطل روسيا للملاكمة للوزن الثقيل، محققا انتصاره السادس على التوالي خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

في المقابل، تعرض كيفن جونسون، البالغ من العمر 43 عاما، للهزيمة الـ22 خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 36 فوزا، وتعادلين.

يذكر أن كيفن جونسون، المعروف بحبه لروسيا، لفت الأنظار بظهوره أثناء عملية الوزن قبيل النزال، بقميص يحمل ألوان العلم الروسي وصورة رئيسها فلاديمير بوتين.

وفي 15 أغسطس، أصبح معروفا أن جونسون، الذي أحدث تغييرا على اسمه تيمّنا بالرئيس الروسي، ليصبح كيفن فلاديميروفيتش جونسون، حصل على ترخيص من اتحاد الملاكمة الروسي، وسبق أن طلب الملاكم الأمريكي من فلاديمير بوتين منحه الجنسية الروسية أيضا.

المصدر: RT