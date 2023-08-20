المقاتل الأمريكي أومالي يسقط مواطنه سترلينغ بالفنية القاضية في النزال "الذهبي".. فيديو

انتزع المقاتل الأمريكي شون أومالي لقب بطل اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة (MMA) للوزن الخفيف، من مواطنه ألجامين سترلينغ، بفوزه عليه في النزال الرئيسي لبطولة "UFC 292".

وتمكن شون أومالي من إسقاط ألجامين سترلينغ بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثانية من النزال الذي جمعهما صباح اليوم الأحد، في مدينة بوسطن عاصمة كومنولث ماساتشوستس الأمريكية.

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وحقق شون أومالي (28 عاما) انتصاره السابع عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، منها 12 بالضربة القاضية، مقابل خسارة واحدة، ومواجهة من دون نتيجة.

في المقابل مني ألجامين سترلينغ (34 عاما) بالهزيمة الرابعة خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 23 فوزا.

المصدر: RT