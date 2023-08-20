 
مباشر

المقاتل الأمريكي أومالي يسقط مواطنه سترلينغ بالفنية القاضية في النزال "الذهبي".. فيديو

الرياضة

المقاتل الأمريكي أومالي يسقط مواطنه سترلينغ بالفنية القاضية في النزال
AFP /Paul Rutherford
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vw8b

انتزع المقاتل الأمريكي شون أومالي لقب بطل اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة (MMA) للوزن الخفيف، من مواطنه ألجامين سترلينغ، بفوزه عليه في النزال الرئيسي لبطولة "UFC 292".

وتمكن شون أومالي من إسقاط ألجامين سترلينغ بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثانية من النزال الذي جمعهما صباح اليوم الأحد، في مدينة بوسطن عاصمة كومنولث ماساتشوستس الأمريكية.

إقرأ المزيد
بعد ظهوره بقميص علم روسيا وصورة بوتين.. الملاكم الأمريكي جونسون يخسر أمام بطل روسيا (فيديو)
بعد ظهوره بقميص علم روسيا وصورة بوتين.. الملاكم الأمريكي جونسون يخسر أمام بطل روسيا (فيديو)
إقرأ المزيد
ملاكم أمريكي يظهر بقميص بألوان علم روسيا وصورة بوتين
ملاكم أمريكي يظهر بقميص بألوان علم روسيا وصورة بوتين

وحقق شون أومالي (28 عاما) انتصاره السابع عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، منها 12 بالضربة القاضية، مقابل خسارة واحدة، ومواجهة من دون نتيجة.

في المقابل مني ألجامين سترلينغ (34 عاما) بالهزيمة الرابعة خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 23 فوزا.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا