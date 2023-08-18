ملاكم أمريكي يظهر بقميص بألوان علم روسيا وصورة بوتين (فيديو)

تحتضن العاصمة الروسية موسكو اليوم الجمعة، النزال المرتقب للوزن الثقيل بين الملاكم الأمريكي كيفن جونسون، البالغ من العمر 43 عاما، ومتحديه الروسي مارك بتروفسكي.

ولفت كيفن جونسون، المعروف بحبه لروسيا، الأنظار بظهوره أثناء عملية الوزن قبيل النزال، بقميص يحمل ألوان العلم الروسي وصورة رئيسها فلاديمير بوتين.

Американский боксер Кевин Джонсон пришел на взвешивание перед боем с Марком Петровским в майке с портретом Путина.



Ранее Джонсон признавался, что хотел бы получить гражданство РФ, чувствует себя «на 100% русским», искренне восхищается мудростью Путина и сменил имя на Кевин… pic.twitter.com/Ht8SY9odbO — НТВ (@ntvru) August 17, 2023

وسبق أن، طلب الملاكم الأمريكي من فلاديمير بوتين منحه الجنسية الروسية، وذلك بعد فوزه على الملاكم الروسي فياتشيسلاف داتسيك في النزال الذي جمعهما مساء الجمعة 31 مارس 2023، في موسكو.

وقال جونسون خلال مقابلة معه على الهواء مباشرة، عبر قناة "REN-TV" الروسية، التي بثت النزال مباشرة، "أود أن أتوجه بطلب رسمي لفلاديمير بوتين، أنا كيفن جونسون، أرغب في الحصول على الجنسية الروسية والعيش هنا، وأن أكون جزءا من هذا البلد. ولدي سبب آخر عظيم لذلك، لكي أرى صديقي الكبير ألكسندر بوفيتكين لأوقات أكثر".

يذكر أن الملاكم الأمريكي البالغ من العمر 43 عاما، كان يساعد صديقه البطل الروسي السابق ألكسندر بوفيتكين على التحضير لنزالاته في الوزن الثقيل، من خلال التدريب معا.

ولم يتوقف الملاكم الأمريكي عند هذا الحد فقد بل وقام في مطلع أغسطس الجاري، بإحداث تغيير على اسمه تيمّنا بالرئيس الروسي، ليصبح كيفن فلاديميروفيتش جونسون.

والاسم الثاني عند الروس، هو اسم الأب، مضافة إليه لاحقة "فيتش" وحرف "و" الفاصل بين الاسم واللاحقة.

واسم والد الرئيس الروسي هو فلاديمير، ما يقتضي على النمط الروسي مناداته فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، وهي صيغة احترام وتفخيم المخاطب عند الروس.

وقال جونسون: "لتقديم أكبر تحية للرئيس فلاديمير بوتين، قررت تغيير اسمي، وأصبح اسمي الآن كيفن فلاديميروفيتش، تكريما لفلاديمير بوتين".

وتابع: "الآن أنا روسي بنسبة 100%، لا أمزح، 100% روسي".

المصدر: RT