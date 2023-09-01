برشلونة يحقق "حلم الطفولة" للبرتغالي فيليكس (فيديو)

أعلن نادي برشلونة مساء يوم الجمعة، رسميا تعاقده مع البرتغالي جواو فيليكس، قادما من نادي أتلتيكو مدريد، على سبيل الإعارة، قبل ساعات قليلة من نهاية الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

ونشر نادي برشلونة مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أعلن من خلاله ضم جواو فيليكس.

João Félix's first words as a Barça player 😍 pic.twitter.com/qPWGgBr3TB — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2023

وتضمن الفيديو عدة أخبار تربط فيليكس بالنادي الكتالوني، فضلا عن تصريحاته الشهيرة التي أكد خلالها أنه يحلم باللعب مع "البلوغرانا".

وأعاد النادي الكتالوني نشر تصريح لفيليكس عبر حسابه الرسمي، مرفق به صورة تخيلية للاعب أثناء الطفولة بقميص "البلوغرانا" وهو يجلس أمام نفسه في الوقت الحالي، في إشارة لتحقيق حلمه.

🎙️"اللعب لبرشلونة حلم يراودني منذ الطفولة"



👋 مرحباً جواو فيليكس 💙❤️ pic.twitter.com/JqOeT7k8KW — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 1, 2023

وكان جواو فيليكس قد أكد بنفسه في وقت سابق، أن حلم طفولته هو الانضمام لصفوف نادي برشلونة.

وكشف الصحفي الإيطالي "فابريزو رومانو" خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، تفاصيل صفقة فيليكس، حيث أكد أن برشلونة تعاقد معه لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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وأوضح أن الصفقة كلفت خزائن برشلونة مبلغا يتراوح ما بين 7 إلى 8 ملايين يورو مع التكفل براتبه السنوي المقدر بنحو 10 ملايين أخرى.

وسيصل إجمالي الصفقة خلال موسم واحد 18 مليون يورو، وهو مبلغ بسيط يتماشى مع الوضع المالي للفريق الكتالوني.

وقضى اللاعب البرتغالي الأشهر الستة الأخيرة معارا لصفوف تشيلسي الإنجليزي قبل أن يعود مجددا لصفوف "الروخي بلانكوس".

وشارك جواو فيليكس (23 عاما) في 131 مباراة مع أتليتكو مدريد بكافة المسابقات، وسجل خلال 33 هدفا، وقدم 16 تمريرة حاسمة.

المصدر: وكالات