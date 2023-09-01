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عرض سعودي مغر لنجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي

الرياضة

عرض سعودي مغر لنجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي
AFP /Christian Charisius
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أفاد تقرير صحفي، بأن أحد الأندية السعودية لكرة القدم، تقدم بعرض مغر للتعاقد مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، خلال الميركاتو الجاري 2023.

وانضم روبرت ليفاندوفسكي (35 عاما) إلى صفوف برشلونة صيف العام الماضي، قادما من بايرن ميونيخ الألماني مقابل 45 مليون يورو، بموجب عقد يمتد حتى عام 2026.

وقالت صحيفة "Sport" الإسبانية، إن أحد الأندية السعودية قدم عرضا بقيمة 40 مليون يورو، لنادي ‎برشلونة خلال الساعات القليلة الماضية، لضم ليفاندوفسكي.

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وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن مسؤولي نادي الهلال اتصلوا بمهاجم برشلونة في أول يوليو، لكنه رفض العرض السعودي بشكل قاطع.
وأحرز روبرت ليفاندوفسكي لقب هداف الدوري الإسباني في أول مواسمه مع الـ"بلوغرانا" برصيد 33 هدفا، كما صنع 8 أهداف أخرى ليساهم في تتويج الفريق الكتالوني بلقب بطل "الليغا" أيضا.

المصدر: وسائل إعلام 

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