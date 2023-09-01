بين المغرب وإسبانيا.. الموهبة لامين يامال يحسم الأمر رسميا!

نجح منتخب إسبانيا لكرة القدم في الفوز بخدمات الموهبة الشاب لامين يامال، النجم الصاعد لفريق برشلونة بشكل رسمي.

وأعلن المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، استدعاء لامين يامال، البالغ من العمر 16 عاما، لمعسكر "لاروخا" في الشهر الحالي.

استدعاء لامين يامال رسميا لمعسكر إسبانيا خلال شهر سبتمبر الجاري، يعني انتهاء فرص المغرب في الظفر بخدماته.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن يامال اختار تمثيل إسبانيا، بسبب ثقته في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، فضلا عن تمثيله مختلف الفئات السنية الشابة لـ"لافوريا روخا" سابقا.

ويأتي اختيار يامال لتمثيل إسبانيا، رغم محاولات، فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم ومدرب "أسود الأطلس"، وليد الركراكي، إقناع اللاعب الصغير وعائلته بتمثيل المغرب على حساب "لافوريا روخا".

وأصبح لامين يامال أصغر لاعب يشارك بشكل أساسي مع فريق برشلونة في التاريخ، وأصغر لاعب أساسي في تاريخ الدوري الإسباني بالقرن الحالي.

فضلا عن ذلك، بات يامال أصغر لاعب بالقرن الحالي يقوم بصناعة هدف في الدوري الإسباني.

ويلعب منتخب إسبانيا مباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا "يورو 2024" خلال شهر سبتمبر الحالي، حيث سيواجه جورجيا يوم 8 سبتمبر، ثم أمام قبرص في 12 من نفس الشهر.

ويحتل منتخب إسبانيا المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بفارق نقطة خلف النرويج الثالثة وجورجيا الوصيفة، بينما تحتل اسكتلندا الصدارة برصيد 12 نقطة.

المصدر: وسائل إعلام