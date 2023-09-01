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شاهد.. بونو يستقبل أول هدف في السعودية خلال "الكلاسيكو"

الرياضة

شاهد.. بونو يستقبل أول هدف في السعودية خلال
twitter/Alhilal_FC
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تلقت شباك نادي الهلال هدفا مبكرا خلال لقاء "الكلاسيكو" السعودي، ضد مضيفه الاتحاد، مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري "روشن" لكرة القدم للمحترفين.

وانفرد المهاجم البرازيلي رومارينيو بالمغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال، وأرسل الكرة إلى داخل شباكه بحلول الدقيقة 16 من زمن اللقاء على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، بمدينة جدة.

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وأظهرت الإعادة أن الكرة ارتطمت بقدم الحارس بونو قبل أن تستقر في شباكه، وإلا ربما كانت ذاهبة خارج المرمى أو استطاع المدافع تشتيتها.

وتلقت شباك ياسين بونو أول هدف منذ انتقاله إلى صفوف نادي الهلال، أواسط شهر أغسطس 2023، قادما من نادي إشبيلية الإسباني، بعقد يمتد حتى صيف 2026، مقابل 19 مليون يورو كرسوم ثابتة، إلى جانب إضافات لتصل الصفقة إلى 21 مليون يورو، وفقا لتقارير صحفية.

المصدر: RT 

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