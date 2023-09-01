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شاهد.. شباك اتحاد جدة تهتز لأول مرة في الدوري بهدف "عالمي"

الرياضة

شاهد.. شباك اتحاد جدة تهتز لأول مرة في الدوري بهدف
twitter/Alhilal_FC
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تلقت شباك مرمى نادي الاتحاد أول هدف في الموسم الحالي لدوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، خلال لقاء "الكلاسيكو" ضد الهلال، مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الخامسة من الدوري.

وهز المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش شباك البرازيلي مارسيلو غروهي حارس مرمى نادي الاتحاد، في الدقيقة 20 بتسديدة "عالطاير" في الزاوية اليمنى البعيدة "لا تصد ولا ترد.

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وتلقى مارسيلو غروهي، الذي حصل على جائزة أفضل حارس مرمى في الدوري لشهر أغسطس، أول هدف في الموسم الحالي لدوري "روشن" لكرة القدم.

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