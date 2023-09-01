مواجهة "حامية الوطيس" بين نجوم الاتحاد والهلال.. التشكيلة الأساسية "للكلاسيكو"

يستضيف نادي الاتحاد جاره الهلال في "الكلاسيكو" السعودي، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة (21:00) بالتوقيت المحلي، وذلك ضمن الجولة الخامسة من دوري "روشن" لكرة القدم للمحترفين.

وسيبدأ نونو سانتو (49 عاما) المدير الفني لنادي اتحاد جدة، التشكيلة الأساسية التالية بقيادة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، لمواجهة "الزعيم"، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، في جدة:

لحراسة المرمى: مارسيلو غروهي

لخط الدفاع: أحمد بامسعود ــ أحمد شراحيلي ــ عمر هوساوي ــ مد الله العليان

لخط الوسط: نغولو كانتي- إيغور كورنادو ــ فابينيو

لخط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله ــ كريم بنزيما ــ رومارينيو.

قائمة الفريق الكروي الأول في لقاء الهلال #الاتحاد_الهلالpic.twitter.com/K3lpQUek4F — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 1, 2023

في المقابل، اختار البرتغالي الآخر جورجي جيسوس (69)، المدير الفني لنادي الهلال التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "النمور":

37- ياسين بونو

66- سعود عبد الحميد

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3- كوليبالي

5- علي البليهي

12- ياسر الشهراني

28- محمد كنو

8- روبن نيفيز

22- سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش

77- مالكوم

29- سالم الدوسري

9- ألكسندر ميتروفيتش.

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ويتربع نادي الاتحاد، حامل اللقب على عرش صدارة الدوري، بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، متقدما بفارق الهداف على وصيفه الأهلي.

بينما يشغل نادي الهلال المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد عشر نقاط، متقدما بفارق الأهداف أيضا، على نادي التعاون صاحب المركز الرابع.

المصدر: RT