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مبالغ مغرية جدا.. فلاته يكشف كواليس اجتماع رئيس الاتحاد مع محمد صلاح

الرياضة

مبالغ مغرية جدا.. فلاته يكشف كواليس اجتماع رئيس الاتحاد مع محمد صلاح
twitter/ALMRISEUL
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يواصل نادي الاتحاد حامل لقب بطل دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، محاولاته لاستقطاب النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول، وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وتصطدم رغبة نادي اتحاد جدة، بعدم قبول الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، لفكرة رحيل محمد صلاح عن صفوف "الريدز" كونه لاعبا أساسيا في تشكيلته، ونظرا لعدم جلب لاعب بديل له.

وقال الإعلامي عبد الله فلاتة خلال حديثه عبر برنامج "أكشن مع وليد" الذي يقدمه الإعلامي السعودي وليد الفراج: "أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد عقد اجتماعا مع محمد صلاح مدته 4 ساعات وهو بالتأكيد يوضح أنه هناك خيارات متاحة لدى ليفربول، كما أن المبالغ المعروضة مغرية جدا لرئيس النادي الإنجليزي".

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وأضاف: "الاتحاد مخطط من زمان لضم محمد صلاح، لأنه لاعب مميز وإضافة قوية يستحقها الفريق الاتحادي، ووجود اللاعبين المصريين دائما ما يساهم في تتويج الاتحاد بالبطولات مثل أحمد حجازي وقبله العديد من الأسماء".

وتابع: "الاتحاد حريص جدا على حسم صفقة محمد صلاح، والاجتماع الذي جرى بين الحائلي واللاعب يوضح أنه كان لوضع الخيارات والحلول للخروج من ليفربول".

وأكمل فلاته: "أحمد حجازي وطارق حامد كان لهما دورا كبيرا في إقناع محمد صلاح بالقدوم إلى الاتحاد، وحجازي قائد المنتخب المصري وله تأثير كبير.. ولا لليأس".

المصدر: "twitter/ActionMa3Waleed"

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