أسطورة ليفربول يعلق على رحيل محمد صلاح "المحتمل" للاتحاد: "كنت مرتزقا يوما ما!"

في ظل مطالبة البعض للنجم المصري محمد صلاح بعدم الموافقة على عرض الاتحاد السعودي، دافع أسطورة ليفربول جرايم سونيس عن موقف اللاعبين المنتقلين لدوري روشن.

ويحاول النادي السعودي جاهدا حسم صفقة الفرعون المصري قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفي في المملكة، إذ وصل عرضه لنظيره الإنجليزي لـ150 مليون يورو، ولا تزال المفاوضات جارية، رغم إغلاق السوق الأوروبي إلا أن السعودي أبوابه ستغلق مع منتصف ليل الـ7 من سبتمبر الجاري.

ودافع سونيس، خلال تصريحاته لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن نجوم أوروبا الذين اتخذوا بالفعل خطوة اللعب في السعودية: "لقد كنت مرتزقا يوما ما، كنت قائدا لليفربول، وبعدما حققت كأس أوروبا والدوري وكأس الدوري عام 1984، ذهبت للعب في إيطاليا، لأنها كانت المكان الذي يتجه له أفضل اللاعبين في العالم وقتها".

إقرأ المزيد

مضيفا:"وحقيقة ما دفعني للذهاب لهناك أكثر من أي شيء آخر، بصرف النظر عن التحدي الجديد، هو أنني كنت سأحصل على الكثير من الأموال، تركت أفضل ناد في أوروبا وقتها، دون أن أضع في اعتباري ما إذا كان من الممكن أن أحقق هذه الألقاب مرة أخرى أم لا".

وأكمل: "أعتقد أن من اتجه للسعودية هم لاعبون في نهاية مسيرتهم، هؤلاء هم من ينجذبون إليها، لقد لعبوا في الأندية الكبرى وجمعوا قدرا كبيرا من المال، وما يفعلونه حاليا بمثابة تزيين كعكتهم الأخيرة، إذ سيحصلون على المزيد من الأموال من وراء اللعب في السعودية، هم وحدهم من يمكنهم الإجابة على سؤال ما إذا كانت هذه الخطوة صحيحة بالنسبة لهم أم لا".

وختم أسطورة الريدز: "البعض قد يرفض مثل هذه العروض، لكن أعتقد أن الغالبية العظمة ستقول نعم، عندما تقترب مسيرتهم من نهايتها وحققوا بالفعل أشياء عظيمة في عالم كرة القدم".

المصدر:"وسائل إعلام"