مصادر مطلعة.. محمد صلاح يصل السعودية يوم الجمعة

كشفت تقارير صحفية، عن موعد وصول النجم المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، إلى السعودية، من أجل إتمام انتقاله إلى نادي اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لصحيفة "عكاظ" نقلا عن مصدر أن مفاوض نادي الاتحاد حسم صفقة انتقال محمد صلاح، وسيصل اللاعب إلى جدة عبر طائرة خاصة مساء الجمعة.

بدوره أكد الإعلامي السعودي عادل الماس، أن محمد صلاح سيصل إلى مدينة جدة يوم الجمعة على متن طائرة خاصة، لإتمام صفقة انتقاله إلى نادي الاتحاد، خلال الصيف الجاري.

وكتب عادل الماس عبر حسابه على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: "حسب ما وصلني قبل قليل، من المقرر أن يصل النجم المصري محمد صلاح، على متن طائرة خاصة إلى جدة غدا الجمعة، بعد إنهاء إجراءات انتقاله رسميا لصفوف نادي الاتحاد، قادما من نادي ليفربول الإنجليزي".

وأضاف: "الساعة السادسة من مساء غد الجمعة النجم المصري محمد صلاح يصل جدة".

حسب ماوصلني قبل قليل ..

من المقرر أن يصل النجم المصري محمد صلاح .. على متن طائرة خاصة إلى جدة غدا الجمعة .. بعد انهاء اجراءات انتقاله رسميا لصفوف نادي الاتحاد @ittihad قادما من نادي ليفربول الانجليزي. pic.twitter.com/R5LbmBSF1A — Adel Almas (@almas_adel) August 31, 2023

ومن جهته، كشف الإعلامي تامر أمين، عن انتقال محمد صلاح إلى نادي اتحاد جدة، مؤكدا أنه سيتم الإعلان الرسمي عن هذه الصفقة السبت المقبل.

وأوضح خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، والمذاع على قناة "النهار"، مساء الخميس، أن السبب وراء تأكيده لانتقال صلاح إلى النادي السعودي، جاء بناء على تصريحات أحد المصادر من داخل ليفربول لأول مرة في هذا الشأن، إلى جانب إعلان اتحاد جدة على لسان الكابتن محمد نور، في تصريحات صحفية رسمية عن توقيع صلاح للنادي السعودي والإعلان عن الصفقة السبت المقبل.

وأضاف أن نادي اتحاد جدة سوف يعلن عن صفقة أخرى، وهي ضم اللاعب الإسباني سيرجيو راموس لصفوف لاعبيه.

ولفت إلى أن قرار انتقال صلاح للنادي السعودي، سيلقى ترحيبا من البعض، والبعض الآخر سيشعر بخيبة الأمل في وصول محمد صلاح للكرة الذهبية، واستكمال مسيرته الكروية في واحد من أهم الدوريات بالعالم.

وكانت صحيفة "الرياضية" السعودية، قد كشفت عن موافقة محمد صلاح، على عرض اتحاد جدة، إلا أن نادي ليفربول هو من يعطل الصفقة حتى الآن.

المصدر: وسائل إعلام