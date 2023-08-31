صحيفة سعودية تكشف مفاجأة عن محمد صلاح

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، اليوم الخميس، إن لجنة الاستقطابات التابعة لرابطة الدوري السعودي تأمل في أن يمارس محمد صلاح الضغط على ليفربول للانتقال للاتحاد.

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وأضافت الصحيفة: "لا تزال لجنة الاستقطابات عازمة على التوقيع مع محمد صلاح لنادي الاتحاد، إذ يعد مو على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين في سوق الانتقالات السعودية التي ستكون مفتوحة لمدة أسبوع تقريبا بعد إغلاق ميركاتو الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأشارت الصحيفة بأن المفاجأة أنه لا يوجد عرض رسمي من الجانب السعودي.

وتابعت: "اتحاد جدة على استعداد لدفع راتب لمحمد صلاح بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني أسبوعيا وتقديم عرض لنادي ليفربول يزيد عن 100 مليون جنيه إسترليني، وليفربول يصر على أن صلاح ليس للبيع وأنه لم يكن هناك عرض رسمي من الجانب السعودي".

وواصلت الصحيفة: "الاتحاد يعمل على صفقة يمكن أن تبلغ قيمتها 150 مليون جنيه إسترليني بما في ذلك الإضافات، والمسؤولون في الرابطة يأملون في اختبار التزام صلاح تجاه ليفربول براتب مربح يمكن أن يجعله أعلى دخل في الدوري السعودي على الرغم من أن وكيله رامي عباس استبعد الانتقال في وقت سابق من هذا الشهر".

واختتمت الصحيفة: "يدرك الاتحاد أن ليفربول سيرفض التراجع عن موقفه وتأكيد أن عقد صلاح ليس للبيع وأن الأرقام المذكورة لن تخفف من هذا الموقف، ولذلك يأمل النادي في إغراء الفرعون للضغط من أجل هذا الانتقال، على الرغم من أن اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً لم يفعل ذلك حتى الآن".

المصدر: الشرق الأوسط + الوطن