رئيس النادي الأم لمحمد صلاح يعلق على أنباء انتقاله للدوري السعودي

توقع الرئيس الأسبق لنادي المقاولون العرب المصري، شريف حبيب، الذي وافق على احتراف مواطنه النجم محمد صلاح في أوروبا، أن مهاجم ليفربول لن ينتقل الى نادي اتحاد جدة السعودي.

وأوضح شريف حبيب في تصريحات إعلامية أن محمد صلاح سيبقى في الدوري الإنكليزي، بسبب رغبته في تحقيق الكرة الذهبية، وهي حلم لطالما يسعى إليه النجم المصري منذ احترافه في أوروبا.

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وأشار الرئيس الاسبق لنادي المقاولون العرب، إلى أن محمد صلاح يملك ثقافة الاحتراف التي يتحلى بها نجوم كبار أمثال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والمهاجم الكاميروني السابق إيتو.

وقال شريف حبيب أن الجماهير تشجع الفريق وليس اللاعب مشيرا إلى أن الفرنسي كريم بنزيما خسر بانضمامه إلى صفوف نادي اتحاد جدة متابعة جماهير ريال مدريد التي تهتم بالفريق أولا.

المصدر: وسائل إعلام