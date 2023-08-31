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لبنان.. رياضي لكمال الأجسام يلفت الأنظار أثناء عزف النشيد الإيراني (فيديو)

الرياضة

لبنان.. رياضي لكمال الأجسام يلفت الأنظار أثناء عزف النشيد الإيراني (فيديو)
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أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، بأن المنتخب الايراني توج بالبطولة الآسيوية لكمال الأجسام 2023، التي استضافها لبنان، في جميع الفئات الخمس.

وأشارت وكالة "إرنا"، إلى أن الرياضيين الايرانيين سجلوا أرقاما قياسية تاريخية، وحصدوا 48 ميدالية ملونة في جميع الفئات، منها 27 ميدالية ذهبية.

ونشر الحساب الرسمي للوكالة الإيرانية على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، مقطع فيديو للاعب الإيراني محمد محمدي، أثناء تتويجه بالكأس، وعلق عليه: "إنه يحترم النشيد الوطني الإيراني في بطولة IFBB الآسيوية في لبنان".

ويظهر اللاعب في مقطع الفيديو وهو يضع الكأس على الأرض أثناء عزف النشيد الإيراني، ويقدم التحية، بالرغم من أنه عار من الملابس تقريبا، مرتديا سروالا قصيرا فقط.

المصدر: "twitter/Irna" 

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