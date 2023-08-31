إيران تفرض عقوبة الإيقاف مدى الحياة على رجائي بسبب إسرائيلي

أعلن الاتحاد الإيراني لرفع الأثقال، إيقاف الرباع مصطفى رجائي مدى الحياة، بعد مصافحته لاعبا إسرائيليا، خلال بطولة العالم لرفع الأثقال للأساتذة في بولندا.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء، عن اتحاد رفع الاثقال: "اتحاد رفع الأثقال منع الرياضي مصطفى رجائي مدى الحياة من دخول جميع المنشآت الرياضية في البلاد وإقالة رئيس وفد المسابقة حميد صالحينيا".

ووصف رئيس الاتحاد الإيراني لرفع الأثقال تصرف مصطفى رجائي بأنه "غير مقبول ولا يغتفر".

وتم تصوير بطل رفع الأثقال مصطفى رجائي وهو يصافح ويلتقط صورة مع الإسرائيلي مكسيم سفيرسكي على منصة التتويج في بطولة العالم لرفع الأثقال للأساتذة في بولندا هذا الأسبوع، وفقا لمقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الحكومية.

در پایان مسابقات وزنه‌برداری پیشکسوتان جهان در لهستان، مصطفی رجایی به مدال نقره دست یافت اما پس از عکس یادگاری و دست دادن با ورزشکار اسرائیلی٬ فدراسیون وزنه‌برداری او را به طور مادام‌العمر از حضور در اماکن ورزشی محروم و کمیته پیش‌کسوتان وزنه‌برداری را منحل کرده است.



🎥IMWA pic.twitter.com/HlfKH8K1lE — BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) August 30, 2023

ولا تعترف إيران بإسرائيل كدولة وتصدر بانتظام بيانات معادية، في حين منعت الحكومة الرياضيين الإيرانيين منذ فترة طويلة من التنافس ضد الإسرائيليين.

ويتجنب الرياضيون الإيرانيون لأعوام مقابلة الإسرائيليين في المنافسات من خلال الانسحاب.

المصدر: وكالات