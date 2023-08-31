بالفيديو.. لاعبة جمباز روسية تسقط من ارتفاع عال خلال تأديتها لعرض في السيرك

تعرضت لاعبة جمباز روسية تبلغ من العمر 23 عاما لكسر في ذراعها، إثر سقوطها من منصة مرتفعة خلال تأديتها عرضا بهلوانيا في السيرك.

وعقب الحادث تم نقل الشابة إلى المشفى بسبب الاشتباه بتعرضها لكسر في الذراع وارتجاج في الدماغ نتيجة السقوط.

ووفقا لبيانات الأطباء الأولية، فقدت الشابة وعيها نتيجة لسقوطها وارتطام رأسها بالأرض، إلى جانب كسر في الذراع، مؤكدين أن لا خطر يهدد حياتها.

وتجدر الإشارة إلى أن الفتاة استعادت وعيها في سيارة الإسعاف خلال نقلها إلى المشفى.

المصدر: RT