 
مباشر

بالفيديو.. لاعبة جمباز روسية تسقط من ارتفاع عال خلال تأديتها لعرض في السيرك

الرياضة

بالفيديو.. لاعبة جمباز روسية تسقط من ارتفاع عال خلال تأديتها لعرض في السيرك
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vymk

تعرضت لاعبة جمباز روسية تبلغ من العمر 23 عاما لكسر في ذراعها، إثر سقوطها من منصة مرتفعة خلال تأديتها عرضا بهلوانيا في السيرك.

وعقب الحادث تم نقل الشابة إلى المشفى بسبب الاشتباه بتعرضها لكسر في الذراع وارتجاج في الدماغ نتيجة السقوط.

ووفقا لبيانات الأطباء الأولية، فقدت الشابة وعيها نتيجة لسقوطها وارتطام رأسها بالأرض، إلى جانب كسر في الذراع، مؤكدين أن لا خطر يهدد حياتها.

وتجدر الإشارة إلى أن الفتاة استعادت وعيها في سيارة الإسعاف خلال نقلها إلى المشفى.

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا