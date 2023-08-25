بوتين يدعو فرق الدول المشاركة في قمة "بريكس" إلى "ألعاب المستقبل" في قازان

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو في قمة "بريكس" بصيغتها الـ15، فرق الدول المشاركة في القمة إلى "ألعاب المستقبل 2024" المقررة في قازان.

وقال بوتين في كلمته: "ستواصل روسيا بكل الطرق الممكنة تعزيز تطوير الاتصالات في مجال الرياضة والتبادلات الشبابية".

وأضاف: "سنكون سعداء بالترحيب بفرق من دول الاتحاد (بريكس) في البطولة الدولية ألعاب المستقبل التي ستقام العام المقبل في قازان. تعتبر هذه المسابقات مزيجا فريدا من التخصصات الرياضية الديناميكية مع ألعاب الفيديو والأجهزة التكنولوجية الأكثر شعبية".

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وستقام البطولة المتعددة الرياضات "ألعاب المستقبل"، في قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، في الفترة من 23 فبراير إلى 2 مارس 2024، وتم التوقيع على اتفاقية تنظيمها في يونيو 2022 في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

و"ألعاب المستقبل" هي بطولة دولية في 16 تخصصا مختلطا

وتجمع بين الرياضات الإلكترونية والرياضات التقليدية وألعاب الفيديو وبطولات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، فضلا عن مباريات كرة القدم التقليدية وكرة السلة والهوكي ومباريات فنون القتال المختلطة، كل ذلك في منصة واحدة.

المصدر: RT