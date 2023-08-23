بوتين يضع على طاولة "بريكس" اقتراحا يعزز التجارة بين أعضاء المجموعة

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دول "بريكس" لاستحداث لجنة تعنى بمسألة اللوجستيات في المجموعة، لتعزيز التجارة بين الدول الأعضاء.

وجاء اقتراح الرئيس الروسي في كلمة عبر الفيديو بالجلسة العامة لقمة "بريكس" في جوهانسبورغ، حيث قال: "من الأولويات المهمة لتفاعل "بريكس" إطلاق طرق نقل جديدة مستدامة وآمنة، ولذلك نرى أن الوقت قد حان لتشكيل لجنة نقل دائمة في إطار المجموعة، تعمل على تطوير الخدمات اللوجستية وممرات النقل".

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كما دعا الرئيس الروسي دول المجموعة لزيادة حصة العملات الوطنية في التجارة البينية، وتعزيز التعاون بين بنوك دول "بريكس".

وقال: "سنساهم في التنفيذ الشامل لاستراتيجية الشراكة الاقتصادية لدول "بريكس" حتى 2025، وفي إطارها تعزيز دور دول المجموعة في النظام النقدي والمالي الدولي، وتطوير التعاون بين البنوك، وتوسيع استخدام العملات الوطنية، وتعميق التفاعل الضريبي والجمركي ومكافحة الاحتكار".

وانطلقت أمس في جنوب إفريقيا قمة "بريكس" التي ستستمر حتى الـ24 من الشهر، حيث يبحث ممثلو الدول الأعضاء تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية، وينظرون في مسألة انضمام أعضاء جدد.

المصدر: RT