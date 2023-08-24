بوتين: إطلاق عملة "بريكس" مسألة ليست بالسهلة لكن المجموعة ستتحرك في هذا المسار

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن إطلاق عملة موحدة لمجموعة "بريكس" مسألة معقدة للغاية، لكن دول المجموعة ستتحرك في هذا المسار.

وجاء تصريح الرئيس الروسي في كلمة له خلال جلسة عقدت في إطار قمة "بريكس" بجنوب إفريقيا بمشاركة ممثلي وقادة دول انضمت إلى المجموعة.

وهنأ بوتين الدول الجديدة التي انضمت إلى "بريكس" وقال: "أهنئ الأعضاء الجدد الذين سيعملون معنا في السنة القادمة، سنستمر بما بدأنا به بشأن توسيع "بريكس"، وأعني بناء العمل الفعال مع الأعضاء الجدد وكل من يعمل في نطاق "بريكس" والراغبين في العمل معنا. ننظر إليهم باهتمام واحترام كبير".

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وانضمت اليوم الخميس إلى مجموعة "بريكس"، 6 دول جديدة، وشملت القائمة 3 دول عربية وهي السعودية والإمارات ومصر، وستكون العضوية للأعضاء الجدد سارية انطلاقا من مطلع العام القادم (1 يناير 2024).

المصدر: نوفوستي