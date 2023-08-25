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رسميا.. إعلان مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2023

الرياضة

رسميا.. إعلان مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2023
Globallookpress
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رسميا، مواعيد مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في السعودية، العام الجاري.

وسبق وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم، الخميس الـ7 من سبتمبر المقبل، موعدا لإقامة قرعة مونديال الأندية التي تقام في حفل رسمي بمدينة جدة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وفي بيان رسمي أصدره فيفا، عبر موقعه الإلكتروني، أعلن من خلاله أن المباراة الافتتاحية لمونديال الأندية، التي ستجمع بين اتحاد جدة السعودي (ممثل البلد المستضيف) ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل دوري أبطال أوقيانوسيا)، في الثاني عشر من ديسمبر المقبل.

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تحديد موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023 في السعودية
تحديد موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023 في السعودية

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية
مباراة الافتتاح 12 ديسمبر
الدور الثاني 15 ديسمبر
الدور نصف النهائي 18 ديسمبر
تحديد المركز الثالث 21 ديسمبر
مواجهة النهائي 21 ديسمبر
الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية
أوراوا ريدز الياباني (بطل دوري أبطال آسيا 22-23)
أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل دوري أبطال أوقيانوسيا)
اتحاد جدة السعودي (ممثل عن البلد المستضيف)
كلوب ليون (دوري أبطال الكونكاكاف)
مانشستر سيتي الإنجليزي (دوري أبطال أوروبا)
الأهلي المصري (دوري أبطال إفريقيا).

المصدر: "وكالات"

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