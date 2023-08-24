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بسبب محمد صلاح.. جماهير اتحاد جدة تشعل المدرجات في مواجهة الرياض (فيديو)

الرياضة

بسبب محمد صلاح.. جماهير اتحاد جدة تشعل المدرجات في مواجهة الرياض (فيديو)
AP
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أبدت جماهير اتحاد جدة التي احتشدت في مدرجات ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، يوم الخميس لمتابعة مباراة فريقها ضد الرياض في الدوري السعودي، رغبتها في تعاقد الاتحاد مع محمد صلاح.

وأشعلت جماهير الاتحاد المدرجات بهتافها باسم صلاح، كما ظهر بعض المشجعين وهم يرتدون قناعات للوجه عليها صورة النجم المصري، بعد أنباء تفيد باقترابه من ارتداء قميص الفريق الجداوي.

ورغم تمسك ليفربول بصلاح الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى العام 2025، فإن النجم المصري قد يرحل عنه من أجل الانضمام لنادي اتحاد جدة، إذا أصر اللاعب على ذلك وقدم طلبا لفريقه، وذلك حسبما أفاد في وقت سابق يوم الخميس، خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، الإيطالي فابريزيو رومانو.

هذا، وواصل الاتحاد حامل اللقب انتصاراته في الدوري، وحقق فوزه الثالث تواليا على حساب مضيفه الرياض برباعية دون رد.

وتناوب على تسجيل رباعية الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 17، والمغربي عبد الرزاق حمدالله (25 من ركلة جزاء و45+10)، وصالح العمري (90+3).

ورفع الاتحاد المتصدر رصيده إلى 9 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن وصيفه الأهلي الذي يملك نفس الرصيد من النقاط.

المصدر: RT

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