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هدف الموسم في الدوري السعودي.. المغربي حمد الله يسجل هدفا "مقصيّا" لاتحاد جدة (فيديو)

الرياضة

هدف الموسم في الدوري السعودي.. المغربي حمد الله يسجل هدفا
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سجل المهاجم الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، هدفا خرافيا لفريقه اتحاد جدة في مرمى الرياض، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن في إطار الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

ووقع حمد الله على الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، بضربة مقصية رائعة استقرت على إثرها الكرة على يسار حارس نادي الرياض.

وكان هذا الهدف الجميل هو الثاني لحمد الله في المباراة بعدما سجل هدفه الأول والثاني لفريقه في مرمى الرياض من ركلة جزاء في الدقيقة 25.

وكان المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هو من افتتح التسجيل لاتحاد جدة أمام الرياض في الدقيقة 17.

وبعد مرور 70 دقيقة، تشير النتيجة لتقدم الاتحاد على الرياض بثلاثية دون رد.

المصدر: RT

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