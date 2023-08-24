هدف الموسم في الدوري السعودي.. المغربي حمد الله يسجل هدفا "مقصيّا" لاتحاد جدة (فيديو)

سجل المهاجم الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، هدفا خرافيا لفريقه اتحاد جدة في مرمى الرياض، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن في إطار الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

ووقع حمد الله على الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، بضربة مقصية رائعة استقرت على إثرها الكرة على يسار حارس نادي الرياض.

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هدف الموسم من عبدالرازق حمدلله .. واو!



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pic.twitter.com/tGm7inCbds — عمرو (@bt3) August 24, 2023

حمدالله يسجل هدف خرافي على الرياض 🤯🔥pic.twitter.com/HaiXnxyfII — Gorgeous (@gorgeous4ew) August 24, 2023

هدف حمدلله من المدرجات 🤩🔥

pic.twitter.com/XvBbCuoVOp — ستوديو الاتحاد (@IttiStudio) August 24, 2023

وكان هذا الهدف الجميل هو الثاني لحمد الله في المباراة بعدما سجل هدفه الأول والثاني لفريقه في مرمى الرياض من ركلة جزاء في الدقيقة 25.

وكان المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هو من افتتح التسجيل لاتحاد جدة أمام الرياض في الدقيقة 17.

وبعد مرور 70 دقيقة، تشير النتيجة لتقدم الاتحاد على الرياض بثلاثية دون رد.

المصدر: RT