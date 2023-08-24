رسميا.. مانشستر سيتي يتعاقد مع البلجيكي دوكو

تعاقد مانشستر سيتي بطل أوروبا وإنجلترا لكرة القدم، يوم الخميس، مع الجناح البلجيكي جيريمي دوكو قادما من رين الفرنسي في صفقة لمدة خمسة أعوام.

وأشارت وسائل إعلام أن مان سيتي، ظفر بجهود دوكو (21 عاما) مقابل 70 مليون دولار، علما بأن عقد الأخير مع رين كان سينتهي في يونيو 2025.

وقال دوكو في بيان نشره موقع مان سيتي "هو يوم عظيم بالنسبة لي على المستوى الشخصي والمهني".

وتابع "مانشستر سيتي هو أفضل فريق في عالم كرة القدم، لذا فإن الانضمام إليه هو شيء خاص جدا بالنسبة لي ولعائلتي".

وأضاف "أنا لاعب شاب، وأمامي الكثير من التعلم والتطور. العمل مع (المدرب الإسباني) بيب (غوارديولا) وطاقمه، واللعب جنبا إلى جنب مع هؤلاء اللاعبين المتميزين، سيجعلني لاعبا أفضل بكثير".

من ناحيته، كتب النادي الإنجليزي "مانشستر سيتي هو الفائز بتأكيد توقيع جيريمي دوكو. وقع اللاعب البالغ 21 عاما على عقد لمدة خمس سنوات (...) حتى عام 2028".

وسجل دوكو 12 هدفا في 92 مباراة في مختلف المسابقات مع رين المنتقل إلى صفوفه عام 2020 مقابل 26 مليون يورو من أندرلخت الذي بدأ خطواته الأولى معه في عالم الكرة المستديرة.

وبات الدولي دوكو (14 مباراة، سجل هدفين) ثالث صفقات مان سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية بعد تعاقده مع الثنائي الدولي الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش ويوشكو غفارديول.

المصدر: أ ف ب