تييري هنري يبدأ تجربة تدريبية جديدة

عين نجم منتخب فرنسا السابق تييري هنري الفائز بمونديال 1998، يوم الاثنين، مدربا لمنتخبي الشباب والأولمبي لبلاده.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن هنري حظي بالإجماع من خلال موافقة جميع أعضاء المجلس التنفيذي في الاتحاد الفرنسي بتعيينه خلفا لسيلفان ريبول.

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وتنافس على منصب مدرب منتخبي الشباب والأولمبي كل من صبري لموشي، وجوسلان غوفرنيك، وجوليان ستيفان قبل أن يقع الخيار على هنري.

وستكون المهمة الأبرز لهنري الذي عمل سابقا مدربا لنادي موناكو وإمباكت مونتريال الكندي ومساعدا لمدرب منتخب بلجيكا، إعداد المنتخب الأولمبي الفرنسي تحديدا لخوض غمار الألعاب الأولمبية التي تستضيفها بلاده صيف عام 2024.

المصدر: أ ف ب