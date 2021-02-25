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تيري هنري يترك تدريب مونتريال إمباكت الكندي لأسباب عائلية

الرياضة

تيري هنري يترك تدريب مونتريال إمباكت الكندي لأسباب عائلية
Reuters Emmanuel Foudrot
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أعلن مونتريال إمباكت الكندي المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم اليوم الخميس، أن الدولي الفرنسي السابق تييري هنري البالغ 43 عاما قرر الرحيل عن تدريب الفريق لأسباب عائلية.

وقال هنري في مؤتمر صحفي: "بحزن بالغ اتخذت قرار الرحيل عن مونتريال. العام الماضي كان صعبا للغاية بالنسبة لي شخصيا".

وأضاف: "بسبب الوباء المنتشر عالميا لم أتمكن من رؤية أطفالي. لسوء الحظ نظرا للقيود المستمرة وحقيقة أنه سيتعين علينا الانتقال إلى الولايات المتحدة مرة أخرى لعدة أشهر لن يكون الأمر مختلفا. ابتعادي عن أطفالي يشكل عبئا نفسيا كبيرا على أسرتي".

وربطت بعض التقارير استقالة هنري بقرب توليه مهمة تدريب نادي بورنموث الإنجليزي.

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يذكر أن هنري هو الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي برصيد 51 هدفا، وتوج مع منتخب "الديوك" بلقب كأس العالم الذي استضافتها فرنسا عام 1998.

المصدر: رويترز + RT

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