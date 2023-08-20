"أنا جاهز للقتال".. الأهلي السعودي يعزز صفوفه بصفقة دفاعية كبيرة (فيديو)

أعلن نادي أهلي جدة السعودي لكرة القدم مساء أمس السبت ضم اللاعب التركي ميريح ديميرال إلى صفوف الفريق قادما من نادي أتالانتا الإيطالي، بموجب عقد يمتد حتى عام 2026.

ونشر نادي الأهلي العائد إلى دوري "روشن" لكرة القدم للمحترفين، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) فيديو، للإعلان عن التعاقد مع ميريح ديميرال، وعلق عليه قائلا: "مُحـارب آخـر يعـزز كتيبتنا".

وبدوره قال المدافع التركي، البالغ من العمر 25 عاما: "أنا لا أحب الخسارة، أريد أن يكون فريقي بالمقدمة، لدينا جماهير قادرة على تحويل أي ملعب إلى بركان.

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وأُضاف: "شاهدت أول مباراة وأذهلوني، لا يمكن الانتظار للعب من أجلهم، أنا ميريح ديميرال، أنا جاهز للقتال".

وكان ميريح ديميرال قد انضم إلى صفوف نادي أتالانتا في يوليو 2022، قادما من نادي يوفنتوس، ومنذ ذلك الحين شارك في 70 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع ثلاثة أهداف أخرى.

ومثل المدافع التركي منتخب بلاده في 39 مباراة دولية، أحرز خلالها هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.

المصدر: "twitter/ALAHLI_FC"