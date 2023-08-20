فرنسا.. نهر باريس "الوسخ" يمنع اختبار سباحة للباراترياثلون

ألغى منظمو أولمبياد باريس ومسؤولون آخرون فعالية لاختبار سباحة للباراترياثلون (السباق الثلاثي) يوم السبت بنهر السين، بسبب مخاوف جديدة من جودة المياه.

وجرى تحويل المنافسة لسباق ثنائي بدلا من ذلك، ليتضمن فقط الجري وركوب الدراجات، فيما يمثل الإلغاء انتكاسة جديدة لمنظمي ألعاب الصيف 2024 ولطموحات المدينة في إعادة فتح النهر الشهير أمام السباحة العامة بعد أولمبياد العام المقبل.

وأفاد المنظمون في بيان بأن السباحين لجأوا لنهر السين في المنافسة الخميس والجمعة، لكن نتائج جودة المياه أظهرت "تضاربات كبيرة" في الساعات المؤدية لفعالية السبت.

وأضاف البيان أن مسؤولين من السباق الثلاثي العالمي "ورلد ترياثلون" وأولمبياد باريس وبلدية مدينة باريس وإقليم باريس قرروا بشكل مشترك إلغاء فعاليات السبت "كإجراء احترازي، لعدم تعريض صحة وسلامة الرياضيين للخطر".

المصدر: "أ ب"