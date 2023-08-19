شاهد.. محمد صلاح يهدر ركلة جزاء ويعوضها بهدف تاريخي

افتتح النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول، سجله التهديفي في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بهدف تاريخي في مرمى ضيفه بورنموث، اليوم السبت.

وحصل فريق ليفربول على ركلة جزاء، انبرى محمد صلاح لتنفيذها، وتصدى حارس بورنموث لكرته، لكن "الفرعون" المصري نجح في متابعتها في الشباك، مانحا فريقه التقدم (2-1) بحلول الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول للمباراة، على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الثانية "للبريمير ليغ".

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ليفربول يقلب الطاولة .. ليفربول يعود مباشرة



محمد صلاح يسجل الهدف الثاني بعد أن أهدر ضربة الجزاء

pic.twitter.com/iK6GBjgl8n — عمرو (@bt3) August 19, 2023

وأحرز محمد صلاح الهدف الأول خلال مسيرته مع ليفربول في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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ووصل النجم المصري إلى هدفه الـ187 بقميص "الريدز" ليتخطى بهدف عدد أهداف الأسطورة ستيفن جيرارد، المدير الفني الحالي لنادي الاتفاق السعودي، مع ليفربول على مدار التاريخ.

وانفرد محمد صلاح بذلك بالمركز الخامس في ترتيب هدافي ليفربول عبر التاريخ، تاركا جيرارد في المرتبة السادسة برصيد 186 هدفا.

يذكر أن الويلزي إيان راش هو من يحتل صدارة ترتيب هدافي ليفربول عبر التاريخ برصيد 346 هدفا.

وساهم النجم المصري في تسجيل 200 هدف في "البريميرليغ"، بعدما أحرز 140 هدفا وصنع 60 خلال 234 مباراة بقميص فريقي تشيلسي وليفربول.

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الملك المصري محمد صلاح يعشق الارقام القياسية



234 مباراة وصل فيها الى 200 مساهمة تهديفية في البريميرليغ بعد هدفه امام بورنموث 🔥



- 140 هدف

- 60 اسيست@MoSalahpic.twitter.com/7A411KCOJH — EPL World (@EPLworld) August 19, 2023

المصدر: وسائل إعلام