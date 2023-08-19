موجة ساخرة على أوتار الدوري السعودي.. محمد صلاح "بقميص مقطوع" يستقبل إيندو (فيديو)

أثار النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، حالة من الجدل والسخرية بسبب قميصه، أثناء ترحيبه بزميله الجديد الياباني واتارو إيندو، القادم من شتوتغارت الألماني، حتى صيف 2027.

وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، لمحمد صلاح وهو يرحب بإيندو، حيث دخل عليه الغرفة أثناء خضوعه للكشف الطبي وتبادل معه بعض الكلمات.

محمد صلاح ذهب اليوم بنفسه من أجل إستقبال لاعب ليفربول الجديد إندو♥️



pic.twitter.com/3LTffZBu15 — EPL World (@EPLworld) August 18, 2023

وحذر صلاح إيندو من الأجواء الباردة في إنجلترا، قائلا: "هل كل شيء على ما يرام، أنت تتحدث الإنجليزية جيدا، أنت في أيد أمينة، مرحبا بك في الجو الرائع (قالها مازحا بقصد السخرية)".

وحين سأله إيندو عن قصده رد صلاح: "ستكتشف ذلك بنفسك، ببساطة إنه المطر"، لكن الفرعون المصري عاد لطمأنته لاحقا، وأكد: "الجو اليوم لطيف حقا، لكنه سيكون ممطرا".

والتفت صلاح بعدها للطبيب واعتذر له: "آسف دكتور"، ثم ودع إيندو، قائلا: "حظا سعيدا إيندو، سعيد لرؤيتك، أراك غدا في المران".

وأثار ظهور محمد صلاح بقميص مقطوع أثناء حواره مع إيندو الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل اهتمام نادي الاتحاد السعودي بضم اللاعب.

وسخر رواد مواقع التواصل من ارتداء صلاح لقميص مقطوع، مشيرين على سبيل الدعابة إلى حاجته للمال، ومن ثم ضرورة موافقته على الانتقال إلى اتحاد جدة، الذي سيجلب له المال لشراء قميص جديد.

وكتب أحدهم: "الأندية السعودية ستقدم عرضا ضخما لمحمد صلاح الآن بعدما ارتدى قميصا مقطوعا"، فيما كتب آخر: "لو لدي المال سأجلب لصلاح قميصا جديدا.. لا يجب أن يرتدي قميصا مقطوعا".

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وعرض الاتحاد السعودي على صلاح الانتقال للفريق بعقد لعامين براتب سنوي يصل إلى 90 مليون يورو، بحسب التقارير.

بينما أشاد آخرون بتواضع صلاح وذهابه للترحيب بلاعب جديد في الفريق رغم أنه النجم الأول، فكتب أحدهم: "قائد (مع صور قلوب).. يا له من رجل، محمد صلاح"، وأضاف آخر: "لهذا جعله كلوب قائدا ثانيا"، بينما أتم ثالث: "هذه هي القيادة".

يذكر أن كلوب وضع محمد صلاح في المرتبة الرابعة ضمن مجموعة القادة في ليفربول خلف كل من الهولندي فيرجيل فان دايك والإنجليزي ترنت ألكسندر-أرنولد والإسكتلندي أندي روبرتسون والبرازيلي أليسون بيكر على الترتيب.

المصدر: وسائل إعلام