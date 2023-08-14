رونالدو خارج تشكيلة النصر

يواجه النصر نظيره الاتفاق، اليوم الاثنين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الأولى في دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم.

واستبعد البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر، مجموعة من المحترفين باستثناء الثنائي "ساديو ماني وجسيلان كونان".

وسيدخل كاسترو بمجموعة من البدلاء لإراحة العناصر الأساسية التي خاضت مواجهة الهلال في نهائي البطولة العربية.

كما سيغيب النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو إلى جانب المدافع عبد الله مادو وعلي لاجامي بسبب الإصابة.

وغادر رونالدو، الذي قاد النصر للفوز على الهلال 2-1 والتتويج بلقب البطولة العربية،المباراة النهائية في الدقيقة 112، وهو محمول على "نقالة"، بسبب إصابة قوية بالركبة تعرض لها خلال كرة مشتركة مع لاعب الهلال، محمد جحفلي.

وقرر كاسترو إراحة "إيليكس تيليس وتاليسكا وبروزفيتش وسيكو فوفانا وسلطان الغنام وعبد الله الخبيري".

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تشكيل النصر المتوقع:

- حراسة المرمى: نواف العقيدي

- الدفاع: كونان، محمد آل فتيل، عبد الإله العمري، نواف بوشل

- الوسط: علي الحسن، عبد المجيد الصليهم، مختار علي، عبد الرحمن غريب، ساديو ماني

- الهجوم: عبد الفتاح آدم

المصدر: "وسائل إعلام"