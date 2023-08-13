جماهير النصر السعودي تتلقى أنباء مقلقة بشأن إصابة رونالدو
بعد ساعات من احتفالهم بتتويج فريقهم بكأس الملك سلمان للأندية، تلقى مشجعو النصر أنباء مقلقة بشأن الإصابة التي تعرض لها نجم فريقهم كريستيانو رونالدو في نهائي البطولة ضد الهلال.
وكان رونالدو، الذي قاد النصر للفوز على الهلال 2-1 والتتويج بلقب البطولة العربية، قد غادر المباراة النهائية في الدقيقة 112، وهو محمول على "نقالة"، بسبب إصابة قوية بالركبة تعرض لها خلال كرة مشتركة مع لاعب الهلال، محمد جحفلي.
عاجل:— وش العلم؟ (@wsh_saudi) August 12, 2023
إصابة رونالدو!pic.twitter.com/P6Q8e3HVpw
وأظهرت لقطات فيديو، رونالدو وهو يتألم بشدة بعد إصابته ليتم استبداله مباشرة.
خروج الدون مصاب #النصر_السعودي#النصر_الهلال#الهلال_حديث_العالم#اصابة_رونالدوpic.twitter.com/Fu5ask32WT— mohammadalhazoum (@mhmdmohd0) August 12, 2023
وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، طبيعة إصابة رونالدو، وقالت عبر حسابها في منصة "إكس" (تويتر سابقا): "الفحص المبدئي يؤكد إصابة رونالدو قائد النصر بكدمة وغيابه عن مواجهة الاتفاق في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي".
#عاجل | الفحص المبدئي يؤكد إصابة #كريستيانو_رونالدو قائد #النصر بكدمة وغيابه عن مواجهة #الاتفاق في الجولة الأولى من #دوري_روشن_السعودي#النصر_الاتفاق— الرياضية - عاجل (@ariyadhiah_br) August 12, 2023
من: (@Hawasalayed)
ويستهل النصر موسمه في دوري "روشن" السعودي للمحترفين، غدا الاثنين، بمواجهة مضيفه الاتفاق، على ملعب "محمد بن فهد" في الدمام.
المصدر: الرياضية السعودية