مكتشف مواهب كرة القدم يعلن رد مسؤولي مانشستر يونايتد حينما اقترح عليهم ضم صلاح

أوضح جيريمي سيتال، أحد كشافي مواهب كرة القدم في إفريقيا، رد فعل مانشستر يونايتد وأندية أخرى عندما عرض عليهم التعاقد مع المصري محمد صلاح، يوم كان لاعبا بصفوف المقاولون العرب.

وكان جيريمي سيتال يتابع بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما في عام 2011، وأعجب بقدرات صلاح ورشحه للانتقال لمانشستر يونايتد.

إقرأ المزيد

وتحدث سيتال لصحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، قائلا: "كان محمد صلاح يلعب في مركز الجناح الأيمن، يركض بسرعة كبيرة، يحاول دائما التسديد على المرمى".

وأضاف: "ويراوغ بالكرة ويدخل إلى منطقة الجزاء مثلما يفعل الآن مع ليفربول، لقد كان مميزا، لكن الأندية الكبيرة لم تكن تركز على صلاح لأنها لا تعرفه".

وأردف: "عرضت على مانشستر يونايتد، إيندهوفن وأياكس صلاح للتعاقد معه، لكنني لم أتلق أي رد على الإطلاق، ربما حصلت على رد من البريد الإلكتروني لناد يقول شكرا لك سننقلها للمسؤولين".

وأتم سيتال: "في النهاية لم أتلق أي رد من الأندية".

وكان صلاح، بدأ مسيرته الكروية في نادي المقاولون العرب قبل أن يحترف في أوروبا من بوابة نادي بازل السويسري عام 2012، ليتنقل بعدها بين فرق تشيلسي الإنجليزي، وفيورنتينا وروما الإيطاليين، قبل الوصول صيف 2017 إلى نادي ليفربول، الذي يتألق في صفوفه حاليا.

المصدر: وكالات