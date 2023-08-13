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رد فعل غاضب من صلاح بعد استبداله في لقاء تشيلسي (فيديو)

الرياضة

رد فعل غاضب من صلاح بعد استبداله في لقاء تشيلسي (فيديو)
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غادر الدولي المصري محمد صلاح، ملعب مباراة فريقه ليفربول ضد تشيلسي (1-1) في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، غاضبا بعد استبداله.

وبدا صلاح، الذي صنع هدف ليفربول الوحيد في المباراة لزميله لويس دياز، غاضبا من قرار مدربه الألماني يورغن كلوب، باستبداله في الدقيقة 75 عندما كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، ودخل الاسكتلندي اليافع بين دوك بدلا من المصري.

وكان صلاح بحاجة لتسجيل هدف واحد في لقاء تشيلسي، ليصبح  أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يتمكن من هز الشباك خلال المباراة الافتتاحية لفريقه في سبعة مواسم متتالية. 

وكان صلاح يأمل أيضا في الانفراد بصدارة قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في المباريات الافتتاحية للدوري الإنجليزي، إذ سجل الفرعون المصري ثمانية أهداف حتى الآن، متساويا مع الثلاثي المعتزل آلان شيرار، وواين روني، وفرانك لامبارد.

المصدر: RT

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