رد فعل غاضب من صلاح بعد استبداله في لقاء تشيلسي (فيديو)

غادر الدولي المصري محمد صلاح، ملعب مباراة فريقه ليفربول ضد تشيلسي (1-1) في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، غاضبا بعد استبداله.

وبدا صلاح، الذي صنع هدف ليفربول الوحيد في المباراة لزميله لويس دياز، غاضبا من قرار مدربه الألماني يورغن كلوب، باستبداله في الدقيقة 75 عندما كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، ودخل الاسكتلندي اليافع بين دوك بدلا من المصري.

🚨🔥



محمد صلاح يخرج غاضبًا من ( كلوب ) بعد تبديله

في الشوط الثاني : عصام الشوالي صلاح قد يغادر

إلى الدوري السعودي



توتر العلاقة بين صلاح و كلوب ربما شرارة الخروج



ياخوان يمكن اللقطة هذي هي الفاصلة والنهائية

لتؤدي لمغادرة محمد صلاح الى نادي #الاتحادpic.twitter.com/x3KTLXNna9 — تركــي (@10turki) August 13, 2023

المرتبط اسمه بنادي الاتحاد محمد صلاح يغادر غاضباً في مباراة ليفربول 😡😡😡

pic.twitter.com/Bq73abQvSz — المدرج الذهبي (@AImodrj) August 13, 2023

وكان صلاح بحاجة لتسجيل هدف واحد في لقاء تشيلسي، ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يتمكن من هز الشباك خلال المباراة الافتتاحية لفريقه في سبعة مواسم متتالية.

وكان صلاح يأمل أيضا في الانفراد بصدارة قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في المباريات الافتتاحية للدوري الإنجليزي، إذ سجل الفرعون المصري ثمانية أهداف حتى الآن، متساويا مع الثلاثي المعتزل آلان شيرار، وواين روني، وفرانك لامبارد.

المصدر: RT