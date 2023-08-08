يحمل 3 جنسيات إحداها عربية.. من هو نوح درويش المنضم حديثا لنادي برشلونة؟

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الموهبة نوح درويش قادما من فرايبورغ الألماني.

وقال نادي برشلونة في بيان إن "نادي برشلونة توصل مع نادي فرايبورغ إلى اتفاق بشأن ضم لاعب خط الوسط الألماني مقابل 2.5 مليون يورو".

🎥👌 El primer dia i les primeres paraules de 𝗡𝗼𝗮𝗵 𝗗𝗮𝗿𝘃𝗶𝗰𝗵 com a jugador del Barça Atlètic!



🙌 ¡Así ha sido el primer día de Darvich en el Barça!#ForçaBarça 💙❤ pic.twitter.com/iQIsBGPbXZ — Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) August 8, 2023

وأضاف أن اللاعب الألماني الشاب وقع على عقد سيدافع بموجبه عن ألوان النادي الكتالوني حتى 30 يونيو 2026.

✍️ L’acte de la signatura de Noah Darvich ha comptat amb la presència del directiu responsable del Futbol Formatiu, @SolerFerre i el director de Futbol, Mateu Alemany#ForçaBarça💙❤️ pic.twitter.com/Mb1XHitoAq — Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) August 8, 2023

وأشار البيان إلى أن "البارصا" وضع شرطا جزائيا لكسر عقد درويش يبلغ 100 مليون يورو.

🤩 𝗡𝗼𝗮𝗵 𝗗𝗮𝗿𝘃𝗶𝗰𝗵 ja vesteix de 🔵🔴!



👏 ¡Las primeras fotos de Darvich de azulgrana!



📸 𝐆𝐀𝐋𝐄𝐑𝐈𝐀: https://t.co/eRKsPm7J4n#ForçaBarça 💙❤ pic.twitter.com/PIKJaQ8oQA — Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) August 8, 2023

ومن المقرر أن يعزز درويش، الذي سيبلغ عامه الـ17 في سبتمبر المقبل، صفوف فريق الشباب في برشلونة، لكنه لن ينضم إلى الفريق الأول مباشرة.

من هو نوح درويش؟

ولد نوح درويش في فرايبورغ في 25 سبتمبر 2006 لأب فرنسي وأم عراقية، وتدرج في أكاديمية فريق فرايبورغ.

وخاض درويش مع فريق شباب فرايبورغ، 23 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

ويلعب درويش في خط الوسط، بعد أن كان ضمن تشكيلة منتخب ألمانيا تحت 17 عاما، الذي فاز ببطولة أوروبا في مايو الماضي.

ويعتبر درويش من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الألمانية.

المصدر: fcbarcelona.es