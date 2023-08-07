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وكيل صلاح يرد على عرض اتحاد جدة

الرياضة

وكيل صلاح يرد على عرض اتحاد جدة
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علق رامي عباس، وكيل محمد صلاح نجم ليفربول على ما تردد مؤخرا عن إمكانية انتقال الأخير إلى اتحاد جدة السعودي، في إطار الميركاتو الصيفي الجاري.

وذكرت تقارير صحفية سعودية، في الساعات الأخيرة، أن اتحاد جدة عرض على الدولي المصري 180 مليون يورو لمدة موسمين، إضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني سيحصل عليها ناديه ليفربول.

وردا على هذه التقارير، كتب رامي عباس اليوم الاثنين عبر حسابه على "تويتر": "إذا كنا نفكر في مغادرة ليفربول هذا العام، فلم نكن لنجدد العقد في الصيف الماضي".
وتابع: "صلاح لا يزال ملتزما مع الريدز".

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ويذكر أن النجم المصري يرتبط بعقد مع ليفربول حتى عام 2025، ويستعد حاليا لانطلاق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولن يشارك ليفربول في دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم، بسبب خروجه من المربع الذهبي للبريميرليغ في الموسم الماضي.

المصدر: "وكالات"

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