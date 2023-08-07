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فعل غير أخلاقي بحق النادي الأهلي المصري

الرياضة

فعل غير أخلاقي بحق النادي الأهلي المصري
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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، توقيع عقوبة ضخمة على عامل غرف تبديل ملابس النادي المصري بسبب الفعل غير الأخلاقي الذي ارتكبه عقب مواجهة الأهلي في ربع نهائي كأس مصر.

ومن ضمن قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم، منع إبراهيم متولي، عامل غرف خلع ملابس النادي المصري من مرافقة الفريق في المباريات لمدة عامين اعتبارًا من تاريخ المباراة، وذلك لما بدر منه بعد نهاية المباراة. 

والتقطت الكاميرات دهس العامل لقميص النادي الأهلي خلال المباراة التي جمعت الفريقين وانتهت بفوز الأهلي بهدفين سجلهما علي معلول وأحمد قندوسي، وتأهل المارد الأحمر لمواجهة إنبي في مباراة نصف النهائي.

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وجاءت العقوبات كالتالي:

- حرمان جماهير النادي الأهلي الموجودين بالمباراة من حضور المباريات لعدد مباراتين قادمتين، في بطولة كأس مصر.

- إيقاف هارالد جمبرالد مساعد مدرب النادي الأهلي مباراتين قادمتين، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها  20000 جنيه، تسدد لخزينة الاتحاد لما بدر منه، على ألا يشارك في مباريات الكأس إلا بعد انتهاء الإيقاف، حيث إن الإيقافات والإنذارات في بطولة كأس مصر منفصلة طبقا للائحة.

- حرمان جماهير النادي المصري الموجودين بالمباراة من حضور المباريات لعدد مباراتين قادمتين، في بطولة كأس مصر.

- إيقاف علي ماهر المدير الفني للنادي المصري 4 مباريات وغرامة مالية قيمتها 20000 جنيه، تسدد لخزينة الاتحاد، للطرد وما بدر منه بعد الطرد وبعد نهاية المباراة، على ألا يشارك في مباريات الكأس إلا بعد انتهاء الإيقاف.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"

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