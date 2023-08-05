تسيسكا يهزم لوكوموتيف في "ديربي" موسكو

كسب نادي تسيسكا "ديربي" موسكو في اللقاء الذي جمعه بضيفه لوكوموتيف بنتيجة (4-1) مساء اليوم السبت، حيث جاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح المهاجم فيودور تشالوف التسجيل لفريق "الجيش" في الدقيقة 29 من ركلة جزاء، فيما ضاعف زميله، المدافع الصربي ميلان غايتش، النتيجة في الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول.

وأضاف لاعب خط الوسط، مكسيم موخين، هدفين آخرين لأصحاب الأرض عند الدقيقتين (55 و63)، حيث تخللهما هدف لوكوموتيف الوحيد، الذي سجله لاعب خط الوسط، إيغور بوغوستانوف، في الدقيقة 61 من زمن للقاء.

وحقق تسيسكا موسكو انتصاره الثاني على التوالي مقابل هزيمة واحدة، حيث رفع رصيده إلى 6 نقاط وتقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري.

في المقابل، مني لوكوموتيف موسكو بالهزيمة الأولى مقابل تعادل وفوز، إذ توقف رصيده عند 4 نقاط وتراجع إلى المركز السابع على سلم الترتيب حتى الآن.

المصدر: RT