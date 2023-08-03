باريس سان جيرمان يعثر على بديل مبابي في البرتغال

اقترب نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي من ضم مهاجم نادي بنفيكا البرتغالي، غونسالو راموس، لتعويض رحيل مهاجمه الفرنسي، ​كيليان مبابي، المحتمل، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن نادي باريس سان جيرمان أنهى اتفاقه مع غونسالو راموس بشكل كامل، وهو يتفاوض الآن مع نادي بنفيكا للاتفاق على المبلغ الذي سينتقل به المهاجم البرتغالي.

وكتب الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، خبير سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، عبر حسابه على موقع "تويتر" أن "باريس سان جيرمان يقترب من صفقة غونسالو راموس! الاتفاق قريب جدا، التفاصيل النهائية للصفقة قيد الفرز، ويمكن أن تكتمل هذا الأسبوع".

وأضاف أن "80 مليون يورو ثمن الصفقة لبنفيكا، بما في ذلك المكافآت. وافق راموس على العقد حتى يونيو 2028. ها نحن نتوقع قريبا جدا".

Paris Saint-Germain are closing in on Gonçalo Ramos deal! Agreement very close, final details being sorted — it could completed this week 🚨🔴🔵



€80m package fee to Benfica, add-ons included.



Ramos agreed contract until June 2028.



Here we go expected very soon. pic.twitter.com/3Ubtafy9Tc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023

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وقدم غونزالو راموس موسما مميزا رفقة نادي بنفيكا، حيث شارك في 47 مباراة في مختلف البطولات خلال الموسم الماضي، واستطاع تسجيل 27 هدفا، كما صنع 12 هدفا آخر، فيما اشتهر بإحرازه ثلاثيته "هاتريك" في شباك منتخب سويسرا بقميص البرتغال، وذلك في نهائيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، بعد أن شارك أساسيا على حساب الأسطورة، كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي الحالي.

المصدر: وكالات