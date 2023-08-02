بيريز يضع الخليفي تحت الضغط.. ريال مدريد يتبع استراتيجية جديدة بشأن صفقة مبابي

أكد رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، أن الفريق الملكي لن يتخذ المبادرة في إبرام صفقة التعاقد مع الفرنسي، كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم.

وينتهي عقد مبابي، البالغ من العمر 24 عاما، مع باريس سان جيرمان في صيف 2024، حيث يرغب النادي الفرنسي في بيعه حاليا، لتجنب رحيله مجانا في العام المقبل إلى ريال مدريد.

ووفقا لشبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، فإن فلورنتينو بيريز على دراية بأن نادي باريس سان جيرمان بحاجة ماسة لبيع اللاعب، ويدرك مدى يأسهم في الصفقة، لذا يرغب في الضغط عليهم لأقصى حد من خلال الصمت.

وقال بيريز لمسؤولي ريال مدريد "سننتظر حتى يتصلوا بنا، ليس لدينا أي عجلة، لكن لديهم كل العجلة لحسم الصفقة".

وأشارت "ديفينسا سنترال" إلى أن موقف بيريز يهدف لإخراج كيليان مبابي من باريس بأقل سعر ممكن، كما أن هناك سببا شخصيا آخر لا ينساه فلورنتينو، عندما أرسل عروضا رسمية لشراء مبابي في عام 2021، لكن مسؤولي النادي الباريسي لم يردوا عليها، لذا يرغب في رد الإهانة لهم.

ويذكر أن القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، فشل في إرغام مبابي على تجديد عقده لعام إضافي حتى صيف 2025، من خلال منحه مهلة لتحديد موقفه النهائي قبل مطلع شهر أغسطس الجاري، إما التجديد أو الرحيل هذا الصيف، إلا أن المهاجم الفرنسي التزم الصمت.

كما قرر نادي باريس سان جيرمان استبعاد المهاجم من جولته الآسيوية التي بدأت يوم السبت 22 يوليو الماضي، وتستمر حتى الثالث من أغسطس الجاري، وذلك استعدادا للموسم الجديد 2023-2024، من أجل الضغط عليه لتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2024 أو الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الخليفي كان يرغب في أن يخطئ مبابي خلال تلك الفترة ويصرح بأن نيته هي الرحيل عن باريس، كي يستغل النادي هذا الأمر ويجادل بأنه لم يعد ملزما بدفع مكافأة الولاء، التي تبلغ 40 مليون يورو.

ويبدو أن مبابي نجح في تنفيذ مخططه الذي تمثل في البقاء داخل "حديقة الأمراء" حتى نهاية عقده صيف 2024، لكي يحصل على مكافأة الولاء من باريس سان جيرمان، ومن ثم يستطيع الرحيل مجانا إلى ريال مدريد، مع الحصول هناك على مكافأة إضافية كبيرة مقابل التوقيع للفريق الإسباني.

المصدر: وسائل إعلام