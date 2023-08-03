بشرط وحيد.. مبابي يوافق على عرض تشيلسي

أفادت تقارير إسبانية بموافقة كيليان مبابي على فكرة اللعب في صفوف تشيلسي الموسم المقبل، وسط حديث عن شرط من النجم الفرنسي.

ومنذ عرضه للبيع من قبل ناديه باريس سان جيرمان، تعددت الأندية الأوروبية التي تم ربط لاعب موناكو السابق بها بالإضافة إلى ريال مدريد الأبرز، وظهر تشيلسي، مانشستر يونايتد، توتنهام، إنتر، وتشيلسي كوجهات محتملة.

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وذكرت "سبورت" أن مالك بي إس جي ناصر الخليفي تحدث مع نظيره في تشيلسي تود بولي لمناقشة الصفقة المحتملة، وأن اللاعب لا يمانع فكرة البلوز.

وقال التقرير إن اعتراض مبابي الوحيد هو مدة العقد، إذ يريد اللعب في صفوف تشيلسي لمدة عام واحد فقط، سواء بصيغة الإعارة من باريس أو الانتقال النهائي.

ويتمسك مبابي برغبته في أن يكون لاعبا حرا بداية من يونيو 2024، وسط أنباء عن اتفاق موجود بالفعل مع ريال مدريد للعب بصفوفه بداية من تلك الفترة.

المصدر: "وسائل إعلام"